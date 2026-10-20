Автопідрозділ Huawei приєднався до мережі CATL із 2520 станціями — Electrek

У Китаї автомобільний підрозділ Huawei Yinwang, також відомий як Newcool, уклав рамкову угоду про стратегічну співпрацю з виробником батарей CATL та його дочірньою компанією CAES. Домовленість передбачає застосування змінних батарей і сумісність автомобілів із мережею CATL Choco-swap, яка налічує 2520 станцій приблизно у 200 китайських містах.

Як повідомляє Electrek, CATL планує адаптувати до станцій Choco-swap автомобілі із системами інтелектуального водіння Qiankun від Huawei. Компанія хоче поєднати автомобіль, станцію та хмарні сервіси, щоб система визначала потребу машини в енергії з урахуванням стану батареї та звичок водія, знаходила станцію й самостійно спрямовувала авто на заміну акумулятора.

Заміна батареї за 99 секунд

За даними CATL, безпосередньо заміна батареї на станції може тривати 99 секунд. У підписанні угоди взяли участь голова CATL Робін Цзен і старший віцепрезидент Huawei та генеральний директор Yinwang Цзінь Юйчжі.

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Huawei володіє 80% Yinwang, тоді як Seres і Avatr, пов’язана з Changan, мають по 10%. Seres виробляє преміальні позашляховики марки AITO, а системи Qiankun також використовують інші китайські автовиробники.

Розширення мережі Choco-swap

CATL вийшла на ринок заміни батарей у 2022 році із сервісом EVOGO, а наприкінці 2024 року перезапустила цей напрям під брендом Choco-swap зі стандартизованими акумуляторними блоками. Наприкінці 2025 року мережа мала 1020 станцій, на початку липня її кількість перевищила 2000, а станом на 29 вересня сягнула 2520.

CATL будує понад 200 станцій заміни батарей щомісяця та прагне збільшити їхню кількість до понад 3000 до кінця року. Серед інших партнерів мережі — GAC, BAIC і NIO. Водночас угода з Yinwang є рамковою: конкретні моделі автомобілів, строки запуску та регіони надання послуг не оголошували.

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