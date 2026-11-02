Автовиробники просять Конгрес США заборонити авто з Китаю — Channel NewsAsia

У США група, що представляє майже всіх великих автовиробників, закликала Конгрес ухвалити постійну заборону на китайські автомобілі. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Заклик до Конгресу

Група звернулася до американських законодавців із закликом ухвалити заборону, коли вони повернуться наступного тижня на коротку сесію після проміжних виборів до Конгресу.

У вересні сенатори, які ініціювали двопартійний законопроєкт про заборону китайських автомобілів, погодилися відкласти спробу прискореного просування документа до листопада.

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Позиція галузі

Очільник Alliance for Automotive Innovation Джон Боццелла заявив, що ринок США потрібно захистити від напливу китайського імпорту. За його словами, такий імпорт несе ризики стеження та ставить у невигідне становище чинних виробників, які поколіннями інвестували в американські громади.

Alliance for Automotive Innovation представляє General Motors, Toyota, Volkswagen та інших великих автовиробників.

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