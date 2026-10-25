Bentley представила електричний Torcal First Edition потужністю 876 к.с. — Motor1

Bentley представила стартову версію First Edition для нового електричного SUV Torcal. За даними Motor1, вона отримає найпотужнішу силову установку в запланованій лінійці — 876 к.с. і 996 фунт-футів, або близько 1350 Нм, крутного моменту. Автомобіль прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 261 км/год.

Пізніше Bentley планує запропонувати менш потужні версії Torcal. First Edition фактично виконуватиме роль, яку в лінійці марки традиційно мають модифікації Speed або Mulliner.

Зовнішнє оформлення

First Edition оснастили 22-дюймовими колесами з глянцевим чорним покриттям і спицями кольору Liquid Silver. Центральні ковпачки коліс зберігають вертикальне положення емблеми під час руху. Гальмівні супорти Mulliner пофарбовано в колір Graphene Grey.

До пакета Carbon Fiber Styling Specification входять карбонові елементи переднього бампера, корпуси дзеркал, бічні пороги та задній дифузор. На передньому крилі також встановлено емблему First Edition.

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Салон і додаткове оснащення

Інтер'єр Torcal First Edition має ексклюзивне простьобування сидінь, вставки у вигляді шевронів і підсвічувані накладки на пороги з позначенням серії. Програма персоналізації Colour Specification пропонує два поєднання кольорів від Mulliner, вісім акцентних відтінків і можливість додати третій колір до оформлення салону.

Шкіряна оббивка з контрастним простроченням доступна без доплати разом зі стандартним оздобленням Gloss Carbon Fibre. До стандартного оснащення також входять килимки з густим ворсом, передні сидіння Wellness і пакет Rear Comfort Seat Specification. Для двох крайніх задніх місць він передбачає вентиляцію та комфортні підголівники.

Серед нових для Torcal функцій — електричне відкривання передніх і задніх дверей, а також дах Frosted Diamond Switchable. Аудіосистема Naim for Bentley потужністю 1780 Вт має 28 динаміків, трансдюсери в сидіннях, гучномовці у передніх підголівниках і підтримку Dolby Atmos 7.1.4.

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