Bentley завершив випробування першого електромобіля Torcal на понад 1 млн км — Motor1

Bentley завершив випробування першого електромобіля Torcal: прототипи моделі подолали понад 1 млн кілометрів у різних кліматичних і дорожніх умовах. Як повідомляє Motor1, тестова програма охопила перевірки електричної архітектури, програмного забезпечення, конструкції автомобіля та акумуляторної батареї.

Перевірки в екстремальних умовах

Автомобіль випробовували за температури до мінус 36 градусів за Фаренгейтом у Швеції та за спеки понад 104 градуси за Фаренгейтом у пустелі. Також Torcal проходив висотні тести на Пайкс-Пік на висоті понад 14 тисяч футів. У Bentley заявили, що ці випробування мають підтвердити готовність моделі до експлуатації клієнтами.

Над проєктом паралельно працювали три спеціалізовані команди, відповідальні за електричну архітектуру, інтеграцію програмного забезпечення та тестування. На етапі підтвердження фізичної конструкції інженери мали понад 90% необхідних компонентів і звіряли реальні деталі з цифровими CAD-моделями за допомогою лазерного сканування.

Оновлення програмного забезпечення надходили кожні шість тижнів. Їх тестували в лабораторіях і на реальних автомобілях перед переходом до наступних етапів розробки.

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Характеристики батареї та заряджання

За даними Bentley, акумулятор Torcal важить приблизно 1378 фунтів і має щільність енергії понад 180 Вт·год/кг. Батарея побудована на 800-вольтовій архітектурі, її загальна ємність становить 113,3 кВт·год, а корисна — 109 кВт·год. Маса самого SUV оцінюється приблизно у 6162 фунти.

Виробник заявляє, що максимальна потужність заряджання постійним струмом становить 400 кВт, а поповнення заряду від 10% до 80% може тривати 16 хвилин за належних умов. Для захисту батареї передбачено композитний ударний щит, а цільовий показник вогнестійкості становить дві години без поширення полум’я або вибуху в разі теплової події. Під час тестів днища в корпус батареї запускали сталевий снаряд діаметром 30 мм і вагою близько 111 грамів на швидкості понад 99 миль за годину.

Версія Torcal First Edition матиме 876 кінських сил і 996 фунт-футів крутного моменту. Виробник також провів для батареї випробування сольовим туманом і перевірки стійкості до впливу довкілля.

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