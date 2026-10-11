Бензинові та дизельні авто зміцнили позиції на ринку України у вересні
У вересні 2026 року частка нових легкових автомобілів із традиційними двигунами в Україні зросла до 59,5%. Про таку тенденцію повідомила профільна асоціація.
Про це повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром) у Телеграмі, передає Укрінформ.
Зазначається, що у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 59,5% ринку нових легковиків, а у вересні минулого року цей показник становив 46,5%.
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,3% вересневих продажів нових авто, торік було 31,2%.
Частка гібридних авто збільшилась з 20,3% до 31%.
Дизельні авто охопили 20,2%, проти 15,3% у вересні 2025 р.
Водночас частка електромобілів впала з 33% до 9,2%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, у вересні припало менш як 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
- гібридні – TOYOTA RAV-4;
- дизельні – RENAULT Duster;
- електро – BYD Sea Lion 06EV;
- авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Джерело: УкрАвтопром
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