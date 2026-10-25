Bestway запустила Geely Auto в Пакистані та придбала завод Proton — Dawn

Bestway Group запустила в Пакистані бренд китайського автовиробника Geely Auto та придбала завод Proton у районі Порт-Касім у Карачі для складання автомобілів. Про це повідомляє Dawn.

Продажі та сервіс

Продажем автомобілів Geely і післяпродажним обслуговуванням займатиметься Bestway Automotive — єдиний уповноважений дистриб’ютор китайської марки.

Керуючий директор групи Ірфан Шейх заявив, що компанія зосередиться на локалізації та створенні мережі зарядних станцій для довгострокової присутності на пакистанському ринку.

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Три моделі на старті

На старті Geely запропонує три моделі: компактний електричний хетчбек EX2, електричний позашляховик EX5 і Starray EM-i з технологією електромобіля зі збільшеним запасом ходу.

Інвестиції групи

У Bestway заявили, що протягом останніх трьох років група інвестувала у Пакистан понад 350 млн доларів і створила 20 тисяч робочих місць. Віцепрезидент Geely Auto International Corporation Евін Є назвав Пакистан першим ринком Geely у Південній Азії та заявив, що компанія є єдиним автовиробником із супутниковою мережею на низькій навколоземній орбіті.

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