BMW iX5 досяг потужності заряджання 464 кВт у Каліфорнії — Electrek

Електричний BMW iX5 під час міжнародного медіазаходу в Південній Каліфорнії досяг пікової потужності заряджання 464 кВт. Демонстрація відбулася за участю IONNA та Alpitronic, повідомляє Electrek.

Пікова потужність заряджання

BMW заявляла про можливість заряджання постійним струмом потужністю до 460 кВт, однак під час заходу автомобіль зафіксував дещо вищий показник — 464 кВт. За даними BMW, версія iX5 60 xDrive за пікової потужності до 460 кВт може додати до 170 миль, або близько 274 км, запасу ходу за 10 хвилин.

Акумулятор ємністю 144 кВт·год, за даними компанії, можна зарядити з 10% до 80% за 22 хвилини. Водночас потужність 460 кВт є піковою, тобто не підтримується протягом усієї сесії заряджання.

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Платформа та запуск моделі

iX5 використовує силову систему BMW eDrive шостого покоління з 800-вольтовою архітектурою. Компанія стверджує, що порівняно із системою п'ятого покоління вона забезпечує до 30% більший запас ходу та вищу швидкість заряджання. Нові батареї з циліндричними елементами, за оцінкою BMW, мають на 20% вищу щільність енергії, ніж попередні призматичні елементи.

Продажі BMW iX5 60 xDrive 2027 модельного року у США мають розпочатися в першому кварталі 2027 року, а стартова ціна становитиме 79 800 доларів. BMW оцінює запас ходу моделі до 435 миль, або близько 700 км, але офіційні показники EPA ще очікуються. Автомобіль матиме два електромотори, повний привід, сукупну потужність 578 к. с. та розганятиметься до 60 миль на годину за 4,4 секунди.

BMW планує почати випуск iX5 на заводі Spartanburg у США до кінця року. Компанія називає цю модель своїм першим повністю електричним автомобілем, який вироблятимуть у США.

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