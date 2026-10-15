BMW повідомила про заїзд i3 на 1213 км у Китаї на одному заряді — InsideEVs

За даними InsideEVs, BMW провела в Китаї випробування нового електричного седана i3. За повідомленням автовиробника, автомобіль подолав 1213 кілометрів на одному заряді батареї, а наприкінці заїзду в акумуляторі залишався 1% заряду.

У тесті використовували китайську версію i3 із заднім приводом і подовженою колісною базою. Маршрут включав автомагістралі, національні дороги та міські вулиці.

Енергоспоживання та заряджання

За даними BMW, середнє енергоспоживання автомобіля становило 14,1 кВт·год на 100 миль, або близько 7 миль на кВт·год. Випробуваний i3 оснащений батареєю з корисною ємністю 108,7 кВт·год.

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Топова версія седана може підтримувати заряджання потужністю до 400 кВт. Поповнення заряду з 10% до 80%, за інформацією видання, має тривати 21 хвилину.

Відмінності для інших ринків

Результат заїзду стосується саме китайської задньопривідної модифікації з подовженою базою. У США та Європі i3 спочатку пропонуватимуть лише з двомоторною повнопривідною системою.

Для американського BMW i3 50 xDrive вказано орієнтовний запас ходу за циклом EPA у 468 миль, або приблизно 753 кілометри. Видання також повідомило, що пізніше має з'явитися версія з одним заднім електромотором, а батарея i3 50 буде однаковою на різних ринках. BMW не розкрила середню швидкість під час випробування та частку маршруту, пройдену автомагістралями й міськими вулицями.

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