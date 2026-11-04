BMW скоротить 8 тисяч робочих місць на тлі падіння прибутків — Reuters

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Німецький автовиробник BMW зафіксував погіршення фінансових показників у третьому кварталі 2026 року. Прибуток до оподаткування знизився на 11% — до 2,08 млрд євро, а виручка скоротилася на 6% і становила 30,4 млрд євро.

Найбільші труднощі компанія відчуває на китайському ринку. За дев’ять місяців року продажі BMW у Китаї впали на 22%. Місцеві виробники посилюють конкуренцію, пропонуючи технологічніші автомобілі за нижчими цінами.

У відповідь на фінансовий тиск BMW планує масштабну реструктуризацію, яка передбачає скорочення близько 8 тисяч робочих місць у Німеччині. Компанія також прискорить зменшення кількості управлінських посад.

Гендиректор BMW Мілан Неделькович заявив, що автомобільна галузь потребує рішучих кроків і швидшого проведення структурних змін.

За прогнозом компанії, через витрати на реструктуризацію автомобільна маржа за підсумками року становитиме від -0,5% до +0,5%. Водночас BMW зберігає плани з електрифікації: у третьому кварталі електромобілі забезпечили близько 20% поставок, а разом із підзарядними гібридами їхня частка сягнула 27,4%.

Проблеми з витратами торкнулися й інших німецьких автовиробників — Volkswagen і Mercedes-Benz також скорочують видатки на тлі високої собівартості виробництва в Європі.

Джерело: Reuters.

Німецький автовиробник BMW за перші дев’ять місяців 2026 року скоротив операційний прибуток на 35,2% у річному вимірі — до 5,2 млрд євро. Це найнижчий показник компанії за аналогічний період із 2020 року.

BMW Brilliance Automotive, за даними Motor1, розпочала скорочення близько 1800 робочих місць на своїх підприємствах у Шеньяні, Китай. Процес, як стверджує видання, стартував 2 листопада та може охопити приблизно 10% персоналу спільного підприємства.

Німецький автовиробник BMW вдруге у 2026 році знизив прогноз прибутковості автомобільного сегмента. Компанія очікує, що маржа EBIT у цьому підрозділі за підсумками поточного фінансового року становитиме від -0,5% до +0,5%.

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