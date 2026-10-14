BMW у Британії запустила програму для шоферів з i7 — Electrek

BMW у Великій Британії запустила спеціальну Chauffeur Program для професійних перевізників, які використовують нові седани 7 Series та їхню повністю електричну версію i7, повідомляє Electrek. Програма доступна через дилерську мережу BMW у країні.

Умови програми

Ініціатива має допомогти професійним шоферам скоротити час простою автомобілів і розвивати бізнес завдяки спеціальним сервісним рішенням. До пакета входить п’ятирічний сервісний план Service Inclusive без обмеження пробігу для нових BMW 7 Series та i7.

Також учасники отримують річну передплату BMW Security PRO — системи цілодобового захисту та відстеження автомобіля. У межах Mobility Support водії можуть скористатися ліцензованим автомобілем на заміну або отримати допомогу під час гарантійного ремонту. Гарантія BMW на високовольтну батарею діє до восьми років або до 100 тис. миль пробігу.

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Клієнтам, які до кінця 2026 року оформлять замовлення на BMW i7, що відповідає умовам Chauffeur Program, компанія безкоштовно надасть домашній зарядний пристрій Pod.

Для кого призначена пропозиція

Програма розрахована на ліцензованих операторів приватного найму, шоферські компанії, провайдерів представницьких перевезень, автопарки люксових готелів, корпоративних і VIP-перевізників, а також самозайнятих шоферів. Водночас BMW зазначила, що пропозиція не поширюється на операторів таксі.

Оновлений BMW i7 оснащений батареєю ємністю 113 кВт·год і має запас ходу до 720 км за циклом WLTP. Для пасажирів заднього ряду передбачено 31,3-дюймовий 8K-екран BMW Theatre Screen, що опускається зі стелі, а також адаптивну двовісну пневмопідвіску.

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