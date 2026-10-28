BMW виконала мільйон переміщень авто без водія на заводах — Motor1

BMW Group виконала мільйон автоматизованих переміщень автомобілів без водіїв у виробничих зонах своїх заводів у Німеччині та Великій Британії. Як повідомляє Motor1, система Automated Driving In-Plant (AFW) щодня здійснює близько 3 500 таких переміщень на підприємствах у Дінґольфінгу, Лейпцигу, Регенсбурзі та на заводі Mini в Оксфорді.

Система працює у виробничих зонах

Технологію AFW BMW запустила як пілотний проєкт на заводі в Дінґольфінгу у 2022 році. Вона переміщує готові автомобілі та машини на різних етапах складання між виробничими зонами без людини за кермом. Систему BMW розробила разом зі швейцарською компанією Embotech.

Автоматизовані автомобілі рухаються лише у визначених виробничих і логістичних зонах, а не дорогами загального користування. За даними BMW, вони реагують на людей, навантажувачі та інші транспортні засоби поблизу. Компанія також називає свою інфраструктуру LiDAR найбільшою в Європі.

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Наступним стане завод у США

На заводі Mini в Оксфорді за останній рік система виконала понад 53 тисячі автоматизованих переміщень. Це четверте підприємство BMW Group, де AFW працює у щоденному виробничому режимі. Система інтегрована з наявними системами управління підприємства, що дало змогу масштабувати її роботу без уповільнення складальних ліній.

BMW заявляє, що AFW працює цілодобово з доступністю понад 99,5%. Наступним майданчиком стане завод BMW Group у Спартанбурзі, штат Південна Кароліна: серійну експлуатацію системи там планують розпочати у 2027 році. Це буде п'ятий завод із AFW та перший у США. BMW не повідомляла, скільки автомобілів система переміщуватиме на підприємстві в Спартанбурзі після запуску.

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