BMW знизила прогноз маржі до діапазону від -0,5% до +0,5% — Der Spiegel

Німецький автовиробник BMW вдруге у 2026 році знизив прогноз прибутковості автомобільного сегмента. Компанія очікує, що маржа EBIT у цьому підрозділі за підсумками поточного фінансового року становитиме від -0,5% до +0,5%, повідомляє Der Spiegel.

Раніше BMW прогнозувала маржу EBIT у межах від 1% до 3%. EBIT-маржа показує співвідношення операційного прибутку компанії до її виручки. Новий прогноз допускає збитки в автомобільному сегменті.

Структурні зміни

У BMW пояснили перегляд очікувань рішенням правління розширити та посилити заходи щодо портфеля активів і структури компанії. Виробник також планує прискорити раніше оголошене скорочення управлінських функцій.

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Компанія раніше повідомляла про реструктуризацію частини середньої та вищої управлінської ланки. У BMW також діяла програма виплат компенсацій працівникам, для якої були сформовані резерви.

Друге зниження прогнозу

У червні BMW вже оголошувала попередження щодо прибутку та знижувала прогноз. На початку року концерн очікував, що маржа EBIT автомобільного сегмента буде в межах від 4% до 6%.

Після нової заяви акції BMW, які до цього вже були слабкими, знизилися ще більше. Німецькі автовиробники стикаються з конкуренцією з боку Китаю, високими митами США та нижчою прибутковістю електромобілів. У липні BMW оголосила про скорочення 8 тисяч робочих місць, переважно у сферах розробок та адміністрування, а не на виробництві.

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