Bolt обрала ПЗ Nvidia для 25 тисяч роботаксі Lucid у Європі — Electrek

Компанія Bolt планує використовувати програмне забезпечення Nvidia Alpamayo Stack для автономного керування щонайменше 25 тисячами автомобілів Lucid у Європі. Першим етапом стане програма зі збору даних у Мадриді, Іспанія, у 2027 році, повідомляє Electrek.

На початковому етапі автомобілі не перевозитимуть пасажирів. Їх використовуватимуть для збору даних про реальний дорожній рух, необхідних Bolt і Nvidia для розробки та валідації системи. Реалізація програми також потребуватиме схвалення регуляторів. Наступними ключовими ринками Bolt назвала Німеччину та Францію.

Програмне забезпечення для автономного водіння

У вересні Lucid і Bolt оголосили домовленість щодо постачання щонайменше 25 тисяч автомобілів, однак тоді не уточнювали, яке саме програмне забезпечення відповідатиме за автономне керування. Машини мали створюватися на базі Nvidia Hyperion — референсної архітектури обчислювальних систем і сенсорів, яка сама по собі не є системою автономного водіння.

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Alpamayo Stack Nvidia поєднує так званий ШІ для міркувань із класичними системами сприйняття та планування руху. Система працюватиме на платформі Hyperion із набором інструментів безпеки Halos. Bolt і Nvidia мають адаптувати її до умов європейського дорожнього руху.

Моделі та строки запуску

Bolt не уточнила, які саме моделі Lucid використовуватимуть у Мадриді. Вереснева угода була пов'язана з майбутньою платформою Lucid Midsize, першим автомобілем на якій має стати Cosmos. Його випуск, за даними видання, Lucid перенесла на 2027 рік, найімовірніше на другу половину року. Electrek припускає, що якщо ця модель не буде готова вчасно, для збору даних можуть залучити наявні моделі Gravity або Air.

Окремо Lucid співпрацює з Uber і Nuro: ця програма передбачає щонайменше 35 тисяч автомобілів Gravity у світі. Разом із домовленістю Bolt потенційний обсяг роботаксі Lucid сягає щонайменше 60 тисяч автомобілів. Bolt також заявляла про намір до 2035 року залучити 100 тисяч автономних транспортних засобів на своїй платформі в Європі та ширшому регіоні UNECE.

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