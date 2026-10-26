Уряд Великої Британії розглядає можливість запровадити стимули для автовиробників, які встановлюватимуть в електромобілях технологію Vehicle-to-Grid (V2G). Вона дає змогу автоматично заряджати авто вночі, коли електроенергія дешевша, а в години пікового попиту — віддавати частину заряду назад до мережі. Про це повідомляє The Guardian.

Кредити для виробників

Ініціативу вивчають у межах перегляду британського мандата щодо транспортних засобів із нульовими викидами, або ZEV. За пропозиціями, викладеними в урядовій консультації, виробники могли б отримувати спеціальні кредити за продаж автомобілів із технологією V2G, яку також називають двонапрямним заряджанням.

Такий кредит може дозволити компанії продати ще один бензиновий автомобіль без ризику штрафу за невиконання цільових показників ZEV. Водночас уряд готується скоротити цілі з продажу електромобілів. Екологічні групи побоюються, що ці зміни до 2050 року можуть спричинити додаткові 147 млн тонн викидів вуглецю.

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Потенціал і застереження

Технологія V2G може зменшити навантаження на електромережу та потребу запускати дорогі газові електростанції в періоди низького виробництва вітрової й сонячної енергії. Автомобілі також можуть подавати електроенергію безпосередньо до будинку власника за схемою Vehicle-to-Home.

Керівник аналітичного центру New AutoMotive Бен Нелмс заявив, що виробників варто винагороджувати лише за фактичне використання V2G, а не тільки за встановлення обладнання. За його словами, один або два кредити вартістю близько 4 тис. фунтів стерлінгів кожен можуть принести виробникам тисячі фунтів за обладнання, яке коштує кілька сотень фунтів, хоча необхідні зарядні пристрої мають небагато водіїв.

За оцінкою National Energy System Operator, після поширення технології автомобілі з V2G до 2030 року потенційно можуть забезпечувати 1,2 ГВт потужності на вимогу — на рівні електростанції. За прогнозом оператора, до 2050 року цей показник може зрости до 41 ГВт, чого може вистачити для покриття понад чверті пікового попиту на електроенергію у Великій Британії.

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