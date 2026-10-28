Британська Allye Energy почала продавати зарядний пристрій на 400 кВт — InsideEVs

Британська компанія Allye Energy почала продавати мобільний пристрій швидкого заряджання електромобілів MEV із накопичувачем енергії з повторно використаних батарей електрокарів. Установка може віддавати до 400 кВт потужності та одночасно заряджати два автомобілі, повідомляє InsideEVs.

Накопичувач замість модернізації мережі

Пристрій поступово заряджає вбудовані батареї від електромережі, коли його порти не використовують. Після підключення електромобіля установка передає на заряджання накопичену енергію. Мінімально MEV потребує трифазного підключення на 16 амперів, водночас підтримується підключення до 125 А.

Система доступна у версіях із накопичувачем ємністю 155 або 232 кВт·год. Для них використовують батарейні блоки різних виробників і різного віку. Зарядний пристрій сумісний з електромобілями на 400- і 800-вольтовій архітектурі, а також може передавати електроенергію на кілька додаткових зарядних модулів.

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Застосування в депо

Allye Energy позиціонує установку насамперед для депо, де зазвичай уже є промислове електричне підключення. Пристрій можна встановити на майданчику та підключити через промислову розетку або стаціонарно приєднати до мережі. За потреби його можна перевезти на іншу локацію.

Компанія розмістила один із таких зарядних пристроїв у депо підприємства J&M Murdoch у Глазго. Модернізацію електромережі для цього об'єкта оцінили у 300 тисяч фунтів стерлінгів. Замість неї підприємство встановило зарядний пристрій із батарейним буфером, який запрацював протягом дня та нині постачає приблизно 200 кВт·год енергії щодоби.

Захист кабелів і батарей

За інформацією Allye Energy, 95% компонентів установки постачають із Великої Британії, зокрема батареї походять від зареєстрованих у країні автомобілів. Для захисту кабелів передбачені система виявлення перерізання, спеціальне маркування та швидкознімні клеми для оперативної заміни. Кожен батарейний блок має піротехнічний запобіжник, а між блоками встановлено протипожежні бар'єри та систему виявлення виділення газів.

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