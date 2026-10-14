BYD почала продажі Great Han у Китаї з запасом ходу до 1008 км — Electrek

Китайська BYD розпочала продажі флагманського електричного седана Great Han у Китаї. Базова задньопривідна версія Premium коштує від 235 900 юанів, або близько 35 тисяч доларів, і має заявлений запас ходу до 1008 км за китайським циклом CLTC, повідомляє Electrek.

Три версії та батарея Blade 2.0

Great Han, який у Китаї продають під назвою Da Han, став першим повністю електричним флагманським седаном D-сегмента в серії Dynasty. Модель представили у трьох варіантах із заднім або повним приводом.

Усі комплектації оснащені батареєю BYD Blade 2.0 ємністю 102,326 кВт·год. Задньопривідні версії отримали один електромотор потужністю 370 кВт, або 496 к. с. Повнопривідна версія Flagship додатково має передній двигун на 200 кВт, а сумарна потужність її установки становить 570 кВт, або 764 к. с. Для цієї модифікації заявлено запас ходу до 880 км за циклом CLTC.

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Швидке заряджання та системи допомоги водієві

За даними видання, технологія Flash Charging у поєднанні з батареєю нового покоління дає змогу зарядити автомобіль із 10% до 70% за п'ять хвилин. Заряджання з 10% до 97% займає дев'ять хвилин.

Кожен Great Han має лідар на даху та систему допомоги водієві God’s Eye B. Вона передбачає функції навігації з автоматизованою допомогою під час руху на автомагістралях і в містах, а також дистанційне автоматизоване паркування.

Довжина седана становить 5256 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1510 мм, а колісна база — 3130 мм. До оснащення також увійшли двокамерна пневматична підвіска DiSus-A, кермування задніми колесами та передні сидіння з режимом невагомості.

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