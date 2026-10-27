BYD представила Seagull із системою стабілізації після розриву шини — Electrek

Китайська компанія BYD представила друге покоління електричного хетчбека Seagull, який отримав штатну систему стабілізації після розриву шини на швидкості до 140 км/год. У відео, поширеному генеральним менеджером серії Ocean Чжан Чжо, автомобіль після розриву шини на цій швидкості утримується у своїй смузі та зупиняється.

Як повідомляє Electrek, базова ціна нового Seagull у Китаї становить 65 900 юанів, або близько 9 900 доларів. За умови тимчасової програми Super Trade-In модель пропонують від 62 900 юанів, приблизно 9 500 доларів. Для порівняння, перше покоління електромобіля стартувало від 69 900 юанів без урахування стимулів.

Більший кузов і п’ять місць

Новий Seagull має довжину 4205 мм, ширину 1810 мм та висоту 1570 мм, а колісна база становить 2650 мм. За даними видання, модель стала на 425 мм довшою, а її колісна база збільшилася на 150 мм. Завдяки цьому автомобіль тепер має п’ять місць замість чотирьох у попередній версії.

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Серед нового обладнання — 15,6-дюймовий дисплей мультимедійної системи DiLink 150, підігрів, вентиляція та масаж передніх сидінь, атмосферне підсвічування, бездротова зарядка для смартфона потужністю 50 Вт і незалежна багатоважільна задня підвіска.

Батареї та силові установки

Електромобіль доступний із літій-залізо-фосфатними батареями ємністю 30,1 кВт·год або 39,2 кВт·год. Заявлений запас ходу за циклом CLTC становить відповідно 320 та 420 км. BYD також заявляє, що завдяки Blade Batteries 2.0 і технології Flash Charging батарея може заряджатися з 10% до 70% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин.

Друге покоління Seagull перейшло на передній привід і пропонується з електродвигунами потужністю 85 кВт або 95 кВт, тоді як попередня модель мала мотор на 55 кВт. У Китаї доступні п’ять версій моделі в ціновому діапазоні від 65 900 до 99 900 юанів. За межами Китаю Seagull продають під назвами Dolphin Surf у Європі та Великій Британії й Dolphin Mini на інших ринках.

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