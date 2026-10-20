Китайська компанія BYD розпочала продажі в Китаї другого покоління компактного електричного хетчбека Seagull EV. Базова вартість моделі становить 65 900 юанів, або близько 9 900 доларів США, а за програмою Super Trade-in автомобіль пропонують від 62 900 юанів. Про це повідомляє Electrek.

Нова модель доступна у п’яти комплектаціях за ціною від 65 900 до 99 900 юанів. Це дешевше за Seagull першого покоління, який без урахування стимулів коштував від 69 900 юанів.

Більший кузов і задній привід

Друге покоління Seagull стало на 425 мм довшим за попередника, а колісна база збільшилася на 150 мм. Габарити електромобіля становлять 4205 мм завдовжки, 1810 мм завширшки та 1570 мм заввишки, колісна база — 2650 мм. Завдяки збільшенню салону автомобіль отримав п’яте пасажирське місце.

На відміну від попередньої передньопривідної версії, новий Seagull EV має задній привід. Для нього пропонують електромотори потужністю 85 кВт, або 114 к. с., і 95 кВт, або 127 к. с. У попередньої моделі потужність двигуна становила 55 кВт, або 75 к. с. Також виробник встановив незалежну багатоважільну задню підвіску.

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Батареї та швидке заряджання

Електромобіль оснащують літій-залізо-фосфатними батареями BYD Blade Battery 2.0 ємністю 30,1 кВт·год або 39,2 кВт·год. Запас ходу за китайським циклом CLTC становить відповідно 320 та 420 км.

За даними видання, технологія Flash Charging дозволяє зарядити батарею з 10% до 70% за п’ять хвилин. Заряджання з 10% до 97% займає дев’ять хвилин, а за температури −30°C — 12 хвилин для поповнення заряду з 20% до 97%.

У салоні встановили 15,6-дюймовий центральний дисплей, нове кермо з двома спицями, перероблену центральну консоль і додаткові фізичні кнопки. Усі версії мають систему DiLink 150, а опційно доступна система допомоги водієві DiPilot 300 із лідаром на даху, функціями навігації в місті та автоматизованого паркування.

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