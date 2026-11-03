BYD уперше увійшла до світової п’ятірки автовиробників — Korea Herald

Китайська компанія BYD уперше увійшла до п’ятірки найбільших автовиробників світу за продажами у третьому кварталі, реалізувавши 1,32 млн автомобілів. Hyundai Motor Group посіла третє місце з результатом 1,76 млн машин, поступившись Toyota Group та Volkswagen Group. Про це повідомляє Korea Herald.

Зміни у світовому рейтингу

Toyota Group зберегла перше місце, продавши 2,74 млн автомобілів у третьому кварталі. Volkswagen Group посіла другу позицію з 1,89 млн проданих машин. Hyundai Motor Group піднялася на третю сходинку, а відставання від Volkswagen скоротилося приблизно до 125 тис. автомобілів.

BYD випередила альянс Renault-Nissan, який вибув із першої п’ятірки. Сукупні продажі Renault-Nissan у третьому кварталі знизилися на 11,1% у річному вимірі. Nissan особливо слабко виступив у Китаї, де його продажі впали на 61,6%.

Продажі в Китаї та експансія BYD

На результати традиційних автовиробників вплинуло послаблення китайського ринку. Поставки Volkswagen Group у Китаї скоротилися на 38,5% — до 406 тис. автомобілів, тоді як в інших регіонах спад становив близько 4%. Toyota у вересні зафіксувала восьме поспіль місячне зниження продажів у Китаї: вони впали на 19,7%.

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У складі Hyundai Motor Group продажі Kia зросли на 6,9% — до 829 тис. автомобілів, тоді як Hyundai Motor скоротила продажі на 10,1%, до 931 тис. машин. На Hyundai Motor вплинули перебої виробництва в Південній Кореї через страйки, а також слабші продажі у Європі та Китаї.

Продажі BYD у третьому кварталі зросли на 18,7% у річному вимірі. Її експорт підскочив на 137% — до 551 тис. автомобілів, що становило близько 42% загального обсягу. Компанія компенсувала слабший внутрішній попит активним розширенням присутності за кордоном.

General Motors продала 1,03 млн автомобілів, збільшивши показник на 5,2%. Компанію підтримали продажі пікапів і великих позашляховиків, попри спад продажів електромобілів у США.

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