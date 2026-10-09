BYD відкрила передзамовлення на новий Seagull у Китаї — Electrek

BYD відкрила в Китаї попередні замовлення без оголошення ціни на друге покоління електричного хетчбека Seagull. Для моделі доступні шість кольорів кузова, повідомляє Electrek. Компанія планує вивести новинку на ринок до кінця 2026 року під назвою Great Seagull.

Більший кузов і потужніший мотор

Згідно з даними реєстраційної заявки Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, новий Seagull матиме 4205 мм завдовжки, 1810 мм завширшки та 1570 мм заввишки. Колісна база автомобіля становитиме 2650 мм.

Порівняно з нинішнім Seagull, довжина моделі зросте на 425 мм, а колісна база — на 150 мм. Новинка отримає задній електромотор потужністю 95 кВт, або 127 к. с. У поточного Seagull встановлено передній електромотор потужністю 55 кВт, або 75 к. с.

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Оновлення салону та систем допомоги водієві

BYD заявила, що друге покоління моделі матиме атмосферне підсвічування, передні сидіння з функцією масажу, більше простору для ніг пасажирів заднього ряду та перероблену центральну консоль із додатковими місцями для зберігання речей. Також у салоні передбачені більший центральний дисплей мультимедійної системи, двоспицеве кермо й фізичні кнопки під екраном та на кермі.

На показаних зображеннях інтер’єру немає традиційної панелі приладів за кермом: інформація відображатиметься на центральному екрані. На даху моделі встановлено LiDAR, тому очікується, що Seagull отримає вдосконалену систему допомоги водієві God’s Eye B. Після запуску в Китаї BYD, за даними видання, може представити більшу версію моделі за кордоном як варіант Dolphin Surf або Dolphin Mini.

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