CATL планує малосерійний випуск твердотільних батарей у 2027 році — Electrek

Виробник акумуляторів CATL повідомив про пробне виробництво повністю твердотільних батарейних комірок ємністю 20 А·год. Компанія очікує розпочати малосерійний випуск таких батарей у 2027 році, а до масового виробництва перейти приблизно у 2030-му, повідомляє Electrek.

Ціль — 500 Вт·год/кг

CATL використовує твердий електроліт на основі сульфідів. Така система вирізняється високою іонною провідністю та здатністю до деформації, однак стабільний контакт між твердими компонентами батареї досі залишається технічним викликом.

Компанія заявила, що її сульфідні батареї перейшли до пробного виробництва комірок ємністю 20 А·год. Ціль CATL — досягти щільності енергії 500 Вт·год/кг. Повністю твердотільні батареї відрізняються від напівтвердотільних тим, що для перенесення іонів літію використовують твердий, а не рідкий електроліт.

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Обмежені обсяги на старті

Голова та генеральний директор CATL Робін Цзен у червні заявляв, що за шкалою від одного до дев’яти повністю твердотільні батареї перебувають на четвертому рівні. CATL продовжує інвестувати в технологію, але на початковому етапі очікує обмежених обсягів випуску.

Інші автовиробники й виробники батарей також називають 2027 рік орієнтиром для запуску таких технологій. Toyota планує випустити перший електромобіль із повністю твердотільною батареєю у 2027 або 2028 році. Samsung SDI має намір почати масове виробництво батарей SolidStack у другій половині 2027 року, а підрозділ FinDreams компанії BYD планує виробляти сульфідні повністю твердотільні батареї обмеженими партіями з 2027 року та нарощувати виробництво до 2030-го.

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