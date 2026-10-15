Частка електромобілів на ринку США зросла до 6,1% — TechCrunch

Продажі електромобілів у США зростають уже третій квартал поспіль після різкого падіння, що сталося після скасування податкових пільг торік. За даними нового звіту Cox Automotive, на електромобілі припало 6,1% американського авторинку — це найвищий показник із третього кварталу 2025 року, повідомляє TechCrunch.

Ціни та вартість пального

Директорка з галузевої аналітики Cox Automotive Стефані Вальдес Стріті зазначила, що ринок електромобілів знову знаходить опору. За її оцінкою, моделі стали конкурентнішими за ціною, а висока вартість бензину відновила інтерес покупців до електрокарів.

Toyota, Rivian і Subaru очолили зростання продажів. Продажі Toyota bZ та Lexus RZ приблизно подвоїлися після оновлення моделей, які надійшли до дилерів наприкінці минулого року. Оновлені автомобілі отримали зарядні порти, подібні до тих, що використовує Tesla, більші батареї, потужніші двигуни та швидше заряджання.

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Позиції Tesla

Водночас продажі Tesla у річному вимірі скоротилися на 20%. Проте компанія зберегла перевагу, пов'язану з раннім виходом на ринок: у третьому кварталі вона продала понад половину всіх електромобілів у США.

Відновлення американського ринку нагадує динаміку Німеччини після припинення державних стимулів для купівлі електромобілів у листопаді 2023 року. Наступного місяця продажі там скоротилися більш ніж удвічі, однак після цього почали стабільно відновлюватися. У серпні, за останніми доступними даними, продажі електромобілів у Німеччині стали другими за обсягом за весь час спостережень.

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