Частка покупок нових авто в кредит із платежем від $1 000 зросла до 21,1% — Motor1

Частка профінансованих покупок нових автомобілів із щомісячним платежем від $1 000 у третьому кварталі становила 21,1% проти 19,1% роком раніше. Про це з посиланням на звіт Edmunds повідомляє Motor1.

Позики стають більшими й довшими

Середня сума кредиту на придбання нового автомобіля за квартал зросла до $44 664. У другому кварталі 2026 року вона становила $44 156, а роком раніше — $42 744. Водночас середній щомісячний платіж зріс із $756 до $787.

На термін від 84 місяців оформили 25,5% кредитів на нові автомобілі. Роком раніше таких позик було 21,8%. Керівниця відділу аналітики Edmunds Джессіка Колдвелл зазначила, що попит на нові автомобілі не скорочується, хоча щомісячні виплати досягли рекордних значень, а строки кредитування подовжуються.

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Зростають витрати на вживані автомобілі

Платежі від $1 000 на місяць трапляються також серед кредитів на вживані автомобілі: їхня частка становила 6,5%. Це більше ніж 6,2% у попередньому кварталі та 6,1% у третьому кварталі 2025 року. Середня сума позики на придбання вживаного автомобіля за квартал досягла $30 703 проти $29 660 роком раніше.

Директор відділу аналітики Edmunds Айван Друрі порадив покупцям оцінювати повну вартість кредиту, а не лише доступність щомісячного платежу. За даними Edmunds, середня загальна сума відсотків за весь строк кредитів, оформлених у третьому кварталі, становить $9 938 проти $9 442 роком раніше. Середня ставка за кредитами на нові автомобілі залишилася на рівні 7,0%.

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