Частка вживаних електромобілів у США сягнула рекордних 3,3% — InsideEVs

У США у вересні 2026 року вживані електромобілі досягли рекордної частки у 3,3% загального ринку автомобілів із пробігом. За місяць власників змінили 47 862 такі машини — на 12,3% більше, ніж у серпні, та на 21,2% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє InsideEVs з посиланням на звіт Cox Automotive EV Market Monitor, зростанню сприяли нижчі ціни порівняно з новими електрокарами та збільшення кількості автомобілів, що повертаються на ринок після лізингу або потрапляють у трейд-ін.

Ціни наближаються до бензинових авто

Середня ціна в оголошеннях про продаж уживаного електромобіля у вересні становила 36 767 доларів, що на 1,8% менше, ніж у серпні. Водночас це на 6,2%, або на 2 137 доларів, більше за середню ціну автомобіля з бензиновим двигуном. Місяцем раніше різниця становила 2 692 долари.

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Для порівняння, середня ціна продажу нового електромобіля у вересні досягла 55 842 доларів. Cox Automotive також зазначила, що продажі нових електрокарів у США у вересні скоротилися на 40,7% у річному вимірі — до орієнтовно 86 632 машин, хоча їхня частка на ринку нових авто зросла до 6,5% через загальне скорочення ринку.

Попит на кросовери та Tesla

Лідером вторинного ринку електромобілів залишалася Tesla. Продажі вживаних електрокарів Chevrolet за місяць зросли на 21,3%, Ford — на 17,1%. Найбільший приріст серед окремих моделей продемонстрували Nissan Ariya — 42,5% та Chevrolet Equinox EV — 41,9%.

Попит також був помітним на Chevrolet Blazer EV, Ford Mustang Mach-E, Kia EV9 і Tesla Model Y. Середній строк перебування вживаних електромобілів на майданчиках дилерів скоротився до 35 днів, або на 16,7% проти серпня. Для бензинових та інших неелектричних автомобілів цей показник становив 46 днів.

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