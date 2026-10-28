Через Дію з початку 2026 року перереєстрували понад 220 тисяч авто

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Упродовж січня–вересня 2026 року українці перереєстрували через «Дію» 220 727 транспортних засобів. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«За 9 місяців 2026 року через застосунок «Дія» громадяни перереєстрували (купили та продали) 220 727 транспортних засобів. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться у повідомленні сервісного центру МВС.

Зазначається, що ця послуга доступна фізичним особам і дає змогу оформити договір купівлі-продажу онлайн. Після перевірки транспортного засобу та власника документи оформлюють у сервісному центрі МВС, а свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки доставляють поштою протягом 10 днів.

Якщо покупець залишає попередній номерний знак, то користуватися автомобілем можна одразу після появи електронного свідоцтва в «Дії». Якщо замовляє новий номер із літеросполукою DI – лише після отримання фізичних документів і номерного знака.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

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