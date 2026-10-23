Chery показала дводверний концепт Lepas Aura — Autocar

Китайська група Chery представила у китайському місті Уху концепт Lepas Aura — дводверний шутінг-брейк, що може свідчити про відхід марки Lepas від майже виняткової орієнтації на SUV. Про це повідомляє Autocar.

Новий напрям дизайну

Lepas Aura має довгу колісну базу, короткі звіси та широку посадку. За задумом бренду, такі пропорції мають створювати враження автомобіля, готового до швидкого прискорення. Концепт також демонструє нову дизайнерську мову Lepas: кузов отримав округлі скульптурні форми без виразних гострих ліній на боковинах і вузьку кабіну.

Назва Lepas утворена зі слів leopard і passion. У компанії заявили, що Aura надихалися рухами леопарда та напругою його м’язів. Фари концепту використовують характерний для моделей Lepas мотив «леопардового ока».

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Персоналізована світлотехніка

Закрита передня решітка Aura може відображати графіку, підсвічування та анімації, налаштовані відповідно до настрою водія. Дисплеї задніх ліхтарів, розміщені на еліптичному задньому склі, також передбачають персоналізацію. Компанія повідомила, що оформлення передньої частини із затемненою закритою решіткою та широкою рамкою використають у майбутніх моделях Lepas.

Позиціонування бренду

Lepas є спорідненим брендом Jaecoo та Omoda. Lepas позиціонує себе дещо вище за Jaecoo, Chery і Omoda, пропонуючи м’якший дизайн та оздоблення салону з преміальнішим акцентом. У вересні у Великій Британії Lepas реалізував 739 автомобілів; більшу частину продажів забезпечив великий підзарядний гібридний SUV L8. Продажі меншої моделі L6 почалися в жовтні.

Автомобілі Lepas побудовані на платформі T1X, яку також використовують інші моделі групи Chery, зокрема SUV лінійки Tiggo. Aura показали під час тижневого заходу Chery у штаб-квартирі компанії в Уху, де також представили SUV Tiggo X7 та Omoda X.

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