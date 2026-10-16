Chery виведе iCaur V27 на ринок Британії у 2027 році — InsideEVs

Китайський автовиробник Chery планує у 2027 році вивести позашляховик iCaur V27 на ринок Великої Британії. Про це повідомляє InsideEVs. Модель вирізняється масивним кузовом, круглими фарами та дизайном, який видання порівнює з Land Rover Defender і Lexus GX.

Варіанти силових установок

Chery поки не уточнила, яку саме версію iCaur V27 продаватиме у Великій Британії. На інших ринках модель доступна з трьома типами силових установок: 1,5-літровим турбованим чотирициліндровим двигуном, а також у двох електричних версіях.

Електричний iCaur V27 пропонують у задньопривідній модифікації з одним електромотором або у повнопривідному виконанні з двома моторами. InsideEVs зазначає, що повністю електрична версія могла б стати відмінністю моделі від Land Rover Defender, який наразі не має електричного варіанта.

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Адаптація для британських доріг

За даними видання Top Gear, Chery планує адаптувати iCaur V27 для британських доріг у своєму дослідницькому центрі Millbrook в Англії. Бренд iCaur ще не має значної впізнаваності у Великій Британії, однак інші марки Chery — Omoda, Lepas і Jaecoo — вже представлені на цьому ринку.

За інформацією Chery International, сукупно бренди компанії займають близько 7% британського ринку нових автомобілів.

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