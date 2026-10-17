Chevrolet не планує відповідати Ford новим заїздом на Нюрбургринзі — Motor1

Ford Mustang GTD Competition проїхав Північну петлю Нюрбургринга в Німеччині за 6 хвилин 40,835 секунди, однак Chevrolet не планує найближчим часом організовувати новий заїзд у відповідь. Про це повідомляє Motor1 з посиланням на виконавчого головного інженера GM для Corvette і спортивних автомобілів Тоні Рому.

Різні категорії заїздів

За кермом Mustang GTD Competition був Дірк Мюллер. Його результат на 8,44 секунди швидший за час Chevrolet Corvette ZR1X — 6 хвилин 49,275 секунди, встановлений у липні 2025 року.

Водночас ці результати внесено до різних категорій. Mustang GTD Competition зафіксовано в класі прототипів і передсерійних автомобілів, а Corvette ZR1X — у категорії серійних і спортивних машин. Результат Ford отримано на передсерійному автомобілі, тоді як заїзд Corvette демонстрував можливості серійної моделі.

Раніше цього року дорожній Mustang GTD проїхав Нордшляйфе за 6 хвилин 52,072 секунди. У 2025 році Chevrolet також зафіксував час 7 хвилин 11,826 секунди для Corvette Z06 і 6 хвилин 50,763 секунди для Corvette ZR1.

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За словами Роми, команда Chevrolet пишається результатом ZR1X. Підготовка до заїзду відбувалася як до повноцінного гоночного вікенду — за участі інженерів Michelin і фахівців з аналізу батареї.

Ставка на Пайкс-Пік

Рома заявив, що Chevrolet не збирається вести з Ford обмін відповідними заїздами на Нюрбургринзі. Натомість команда Corvette зосередилася на американській гонці Pikes Peak International Hill Climb.

Corvette ZR1X під керуванням Джей Ар Гільдебранда подолав трасу Пайкс-Пік у 2026 році за 9 хвилин 30,104 секунди. У цих перегонах також виступав електричний прототип Ford SuperVan 4.2, який здобув загальну перемогу з результатом 8 хвилин 18,202 секунди та встановив новий електричний рекорд змагання.

Chevrolet не виключає повернення на Нюрбургринг у майбутньому, але наразі не планує нового заїзду у відповідь на результат Ford.

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