Citroën показав концепт електричного 2CV із цільовою ціною від €15 тисяч — Motor1

У Парижі, Франція, Citroën представив концепт компактного електромобіля 2CV, що переосмислює одну з найвідоміших французьких моделей. Серійну версію планують розмістити в модельному ряду між компактним Ami та Citroën C3, повідомляє Motor1.

Концепт завдовжки 3,7 метра — приблизно на 10 сантиметрів коротший за історичний 2CV. Цільова маса автомобіля становить близько 2 200 фунтів, або приблизно 1 тисячу кілограмів. У Citroën розраховують, що невелика вага дасть змогу використати компактнішу батарею для щоденних поїздок і знизити вартість автомобіля та його експлуатації.

Ретродизайн і ремонт

Модель отримала округлий силует, круте лобове скло, вигнутий дах, виразні крила та окремо розташовані круглі фари зі світлодіодною графікою. Широкі пласкі кузовні панелі, повітрозабірники під лобовим склом і бампери, які можна замінювати окремо, мають спростити виробництво й ремонт.

Citroën також співпрацює з Michelin над цифровою системою контролю стану шин. Вона має відстежувати їхній технічний стан і постійно адаптувати поведінку автомобіля до дорожніх та екологічних умов.

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Салон із відсиланнями до 2CV

У салоні передбачено широкі сидіння з технологією Advanced Comfort, пасажирське крісло, яке може висуватися назовні, знімні кошики для речей і дверні ручки у вигляді ремінців. Замість традиційної передньої панелі водій отримує мінімалістичний блок керування з кермом, перемикачами та дисплеєм Citroën Smart Vision Display, який виводить важливу інформацію в поле зору.

Автомобіль має 8-дюймовий квадратний екран із фізичними елементами керування, складний тканинний дах і знімне радіо Radioën, яке може працювати як портативна колонка. Серед ретродеталей — педалі із зображеннями черепахи для гальма та зайця для акселератора, а також кишені в дверях, розраховані на перевезення яєць.

Ціна та строки випуску

Citroën заявляє, що серійний 2CV вироблятимуть у Європі. Цільова стартова ціна моделі становитиме близько €15 тисяч. Вихід автомобіля очікують до 2028 року; його прем'єра може відбутися на Паризькому автосалоні того року — через 80 років після появи першого Citroën 2CV.

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