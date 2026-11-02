Дефіцит чипів порушив виробництво Fiat в Італії — Channel NewsAsia
Автовиробник Stellantis повідомив про суттєві перебої у виробництві окремих моделей Fiat в Італії через дефіцит електронного компонента, що використовується в блоці керування двигуном. Проблема може зберігатися протягом листопада та грудня, повідомляє Channel NewsAsia.
Вплив на моделі Fiat
У Stellantis зазначили, що нестача чипа від постачальника позначилася на продажах у жовтні. Зокрема, це стосується компактного Fiat Pandina — однієї з найбільш продаваних моделей бренду.
Група заявила, що Stellantis і Fiat працюють над пошуком альтернативних рішень, щоб поступово відновити нормальну роботу виробництва.
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Ризик нових зупинок
Дефіцит компонента може спричинити додаткові проблеми, зокрема призупинення виробництва в листопаді та грудні на заводі в Помільяно, де складають Pandina, а також на підприємстві Mirafiori, де випускають Fiat 500.
Виробництво двигунів
Перебої також можуть зачепити італійські підприємства Stellantis, які виготовляють компоненти двигунів, зокрема завод у Термолі. Там збирають двигун N3 GSE, що використовується в моделях Pandina та Fiat 500.
На Mirafiori вже триває окрема тритижнева зупинка виробництва, яка почалася в середині жовтня через інший дефіцит компонентів. Профспілки назвали слабкий попит на Fiat 500 одним із чинників цього простою.