Dodge може повернутися до NASCAR у 2027 році — Motor1

Dodge може повернутися до NASCAR Cup Series у 2027 році та виступити у перших перегонах сезону — Daytona 500 21 лютого. Про це повідомляє Motor1 з посиланням на The Athletic і кількох поінформованих співрозмовників. Жодної остаточної угоди поки не підтверджено, а сторони продовжують переговори щодо невирішених питань.

Окремий двигун для Dodge

За даними видання, Dodge веде переговори з ECR Engines щодо постачання двигунів. ECR Engines належить команді Richard Childress Racing, яка використовує автомобілі Chevrolet у NASCAR.

Для повернення Dodge потрібен окремий технічно відмінний двигун: бренд не зможе просто використати мотор Chevrolet. Якщо домовленостей досягнуть, Dodge стане четвертим виробником у NASCAR Cup Series поряд із Ford, Chevrolet і Toyota.

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Повернення після 2012 року

Востаннє Dodge виступав у NASCAR Cup Series у 2012 році. У червні The Athletic уже повідомляло, що виробник рухається до повернення у 2027 році. Тоді йшлося, що компанія завершила початкові випробування в аеродинамічній трубі до літа та забезпечила постачальника двигунів.

У червні 2025 року керівник американських брендів Stellantis Тім Куніскіс говорив про бажання повернутися до NASCAR Cup Series, коли оголошував участь Ram у Craftsman Truck Series. Партнером Ram стала команда Kaulig Racing, яка, за інформацією Motor1, може виступити на автомобілях Dodge у Cup Series.

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