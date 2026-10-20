Electrify America відкрила в Орландо станцію на 24 зарядні пристрої — Electrek

Компанія Electrify America відкрила в Орландо, штат Флорида, США, найбільшу у своїй мережі станцію швидкого заряджання електромобілів. На майданчику в торговельному центрі Sand Lake Corners South на South John Young Parkway встановили 24 зарядні пристрої постійного струму.

Потужність до 350 кВт

Кожен із зарядних пристроїв може забезпечувати потужність до 350 кВт. Нова станція розташована поблизу автомагістралі Interstate 4, міжнародного аеропорту Орландо, Walt Disney World та Universal Studios, повідомляє Electrek. Розміщення в торговельному центрі дає водіям можливість поїсти або зробити покупки під час заряджання автомобіля.

Усі 24 пристрої на станції Sand Lake Corners South оснащені лише роз’ємами CCS. Водночас Electrify America тестує роз’єми NACS на окремих майданчиках, зокрема на іншій станції у Florida Mall в Орландо. Перевірити доступність конкретних роз’ємів водії можуть у застосунку компанії.

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Розширення мережі у Флориді

За даними Міністерства енергетики США, у 2025 році у Флориді було зареєстровано приблизно 450 400 повністю електричних автомобілів. Це другий показник у США після Каліфорнії; у цій статистиці електромобілі враховуються окремо від гібридів із можливістю заряджання від мережі.

Electrify America заявляє, що нині має у Флориді понад 350 зарядних пристроїв на більш як 60 станціях. Ще одна станція в Орландо з десятьма зарядними пристроями за адресою 10226 Curry Ford Road має відкритися найближчими місяцями, однак точної дати запуску компанія не назвала.

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