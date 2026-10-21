Електричний Mercedes-Benz GLC 400 проїхав 392 милі у тесті Edmunds — Electrek

Електричний кросовер Mercedes-Benz GLC 400 4Matic EV проїхав 392 милі у реальному тесті запасу ходу Edmunds. Це на 61 милю, або на 18%, більше за оцінений EPA запас ходу моделі — до 331 милі. Про результати випробування повідомляє Electrek.

Витрата енергії в тесті

Під час випробування GLC 400 EV спожив 28,4 кВт·год на 100 миль. Це приблизно на 14% менше за показник EPA — 33 кВт·год на 100 миль.

Методика Edmunds передбачає 60% міського та 40% шосейного пробігу із середньою швидкістю 40 миль на годину. Автомобіль рухається в межах 5 миль на годину від встановленого обмеження швидкості, а клімат-контроль працює в автоматичному режимі з налаштуванням 72 °F.

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Порівняння та заряджання

За даними видання, Mercedes-Benz показав кращий результат, ніж кілька інших моделей у таких реальних тестах. Volvo EX60 P10 AWD 2027 року проїхав 352 милі, Cadillac Optiq 2025 року — 339 миль, а Audi Q6 E-Tron Prestige 2027 року — 337 миль.

GLC 400 оснащений батареєю ємністю 94 кВт·год і підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 330 кВт. Mercedes-Benz заявляє, що заряджання з 10% до 80% займає близько 22 хвилин. Швидкість заряджання в тесті Edmunds не перевіряли.

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