Електромобілі зайняли 32% ринку нових авто у Великій Британії — InsideEVs

У Великій Британії в жовтні зареєстрували 49 155 нових повністю електричних автомобілів. Це на 54% більше, ніж за той самий місяць торік, а частка таких машин на ринку нових авто становила 32%, повідомляє InsideEVs з посиланням на галузеву організацію New Automotive.

Електрокари випередили інші типи пального

Повністю електричні автомобілі, або BEV, у жовтні стали найбільшою окремою категорією за часткою продажів. Вони випередили автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, а також гібриди. Генеральний директор New Automotive Бен Нелмс заявив, що майже кожен третій новий автомобіль, проданий у жовтні, був повністю електричним.

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За даними видання, у жовтні найбільші продажі електромобілів у країні мали Kia, BMW, Volkswagen і BYD. Tesla після високих показників у вересні знизила продажі за місяць, однак із початку року зберігала перше місце на британському ринку BEV із часткою 9,53%. Показник Tesla був на 25,4% вищим, ніж торік. Kia посіла другу позицію з часткою 6,9%, BYD — третю з 6,8%.

Зростання також зафіксували в Німеччині

Попит на електромобілі зростав і в Німеччині. Там у жовтні продали понад 94 тис. повністю електричних авто, які становили 37% автомобільного ринку. За інформацією німецького органу дорожнього руху, це майже на 80% більше у річному вимірі. InsideEVs також зазначає, що у Великій Британії збільшується інтерес покупців до вживаних електромобілів.

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