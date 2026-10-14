Електромобілі замістили 200 млн барелів нафти у країнах-імпортерах — Electrek

Електромобілі в країнах-імпортерах нафти в березні—серпні 2026 року замістили близько 200 млн барелів сирої нафти. Вартість цього обсягу Ember оцінює у $20 млрд, повідомляє Electrek. Йдеться про нафту, яка не знадобилася для автомобільного транспорту під час перебоїв із постачанням у період енергетичної кризи навколо Ормузької протоки.

Китай і країни ЄС

Найбільша частка заміщеного споживання припала на Китай — приблизно $14 млрд у вартості сирої нафти. Країни Європейського Союзу уникнули споживання нафти на $3,1 млрд, за оцінкою Ember. Найбільші частки серед них припали на Німеччину та Францію.

Новий трекер продажів електромобілів Ember охоплює 56 країн. На них припадає понад 90% світових продажів електромобілів і більш ніж 80% усіх продажів автомобілів. Трекер також оцінює, який обсяг нафти заміщує парк електрокарів у кожній державі.

Частка США знижується

У США акумуляторні електромобілі становили 6% продажів легких транспортних засобів у перші вісім місяців 2026 року. Це сталося після згортання федеральних податкових пільг для електромобілів у вересні 2025 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У 49 із 56 країн, які відстежує Ember, частка повністю електричних автомобілів у нових продажах уже вища, ніж у США. У 2026 році США за цим показником уперше випередили 15 держав, зокрема Індія, Бразилія, Італія, Малайзія та Нова Зеландія. Це порівняння стосується частки електрокарів у продажах, а не загальної кількості проданих автомобілів.

Світові продажі зростають

Світові продажі акумуляторних електромобілів у січні—серпні 2026 року зросли на 11% у річному вимірі. Продажі плагін-гібридів знизилися на 12%, а автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння — на 6%. Частка повністю електричних моделей у глобальних продажах нових авто збільшилася з 16% до 18%.

Без урахування Китаю та США продажі BEV на інших ринках, за оцінкою Ember, зросли на 45%. У Франції частка електрокарів уперше перевищила 30% завдяки програмі соціального лізингу, а в Німеччині продажі посилилися після запровадження нових споживчих субсидій на початку 2026 року.

Читай нас у