ЄС встановить квоту на 350 тисяч гібридних авто з Китаю — The Guardian

Європейський Союз обмежить імпорт гібридних електромобілів із Китаю до 350 тисяч автомобілів на рік. Квота набуде чинності у грудні в межах чотирирічної угоди, укладеної минулого тижня в Пекіні, повідомляє The Guardian.

Квота через механізми СОТ

Єврокомісія очікує, що нове обмеження скоротить частку Китаю на ринку ЄС удвічі — з нинішніх 6% до 3%. За даними видання, протягом останніх двох років імпорт таких автомобілів зростав, а цього року в Євросоюзі можуть продати близько 800 тисяч електромобілів на акумуляторах і підзаряджуваних гібридів.

Річний ліміт запровадять із застосуванням захисних заходів Світової організації торгівлі. Це дає змогу швидко ввести квоту без розслідувань, які зазвичай потрібні для антидемпінгових заходів. Автомобілі, ввезені понад установлену кількість, не обкладатимуть митом, однак вони залишатимуться заблокованими на митниці в європейських портах.

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Винятки та домовленості

Квота не стосуватиметься китайських автомобілів, зібраних у ЄС, зокрема в Угорщині та в перспективі в Іспанії. Водночас під обмеження потраплять автомобілі європейських компаній, вироблені в Китаї.

У межах домовленостей Китай також погодився скасувати частину мит на автокомпоненти та вдвічі знизити мита на взуття, оливкову олію й морозиво з ЄС. Посадовці наголосили, що Китай підтримує квоту, а діалог щодо автомобілів та інших товарів, зокрема хімікатів, відновлюваної енергетики й меблів, триватиме.

Угоду укладено на тлі занепокоєння ЄС через торговельний дефіцит із Китаєм, який становить близько £1 млрд (€1,18 млрд) на день. Європейські лідери також мають обговорити франко-німецьку пропозицію нового механізму, який дозволяв би Брюсселю обмежувати доступ окремих товарів до єдиного ринку в разі шкідливих дій, наприклад заборони на постачання рідкісноземельних елементів.

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