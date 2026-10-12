ЄС заявив про зобов’язання Китаю стримувати постачання гібридів — France 24

У Парижі, Франція, 12 жовтня відкрився Паризький автосалон. Відкриття відбувається на тлі економічних і дипломатичних питань, пов’язаних із конкуренцією китайських виробників на європейському автомобільному ринку. Європейський Союз заявив, що отримав від Китаю зобов’язання стримувати потік гібридних автомобілів на ринок блоку.

Зобов’язання щодо експорту

Як повідомляє France 24, ця домовленість відкриває перспективу скорочення китайського експорту більш ніж удвічі. Вона також може запобігти постачанню до Європи мільйонів автомобілів із Китаю. Йдеться про можливі наслідки зобов’язання щодо потоку гібридних авто на ринок ЄС.

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Конкуренція та залежність

У репортажі порушено питання, чи можуть європейські автовиробники витримати конкуренцію з Китаєм. Окремо в ньому згадано залежність європейських виробників від Китаю як один із викликів для галузі. France 24 зазначає, що ці питання мають економічний і дипломатичний виміри.

Репортаж підготовлено France 2, відео — Morgan Ayre.

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