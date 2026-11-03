Ferrari F50 продали у Лас-Вегасі за рекордні 18,7 млн доларів — Motor1

На аукціоні Broad Arrow у Лас-Вегасі Ferrari F50 1997 року продали за 18 705 000 доларів з урахуванням комісії покупця. Це найбільша сума, коли-небудь сплачена на аукціоні за модель F50, повідомляє Motor1.

Автомобіль, який став найдорожчим лотом торгів, мав пробіг лише 106 миль. Його результат приблизно на 4,1 млн доларів перевищив попередній публічний аукціонний рекорд для Ferrari F50. Перед продажем машину оцінювали у 20 млн доларів, однак фінальна ціна з комісією виявилася нижчою за цей орієнтир.

Три рекорди Ferrari

Ще два автомобілі Ferrari також встановили рекордні ціни для своїх моделей. Daytona SP3 2025 року з пробігом 81 миля, яку продавав перший власник, пішла з молотка за 18 540 000 доларів. Це рекордний результат для неблагодійного екземпляра цієї моделі.

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Ferrari LaFerrari 2014 року продали за 8 805 000 доларів. До десятки найдорожчих лотів також увійшли Ferrari Enzo 2003 року за 6 550 000 доларів, Bugatti Chiron Super Sport 2023 року за 4 570 000 доларів та Ferrari 599 SA Aperta 2011 року за 4 350 000 доларів.

Підсумки торгів Broad Arrow

Аукціон Broad Arrow, що відбувся 31 жовтня, приніс загалом 92,8 млн доларів. За даними аукціонного дому, це найвищий загальний результат аукціону колекційних автомобілів у Лас-Вегасі. На торги виставили 84 лоти, з яких продали 64, що становить 76% від загальної кількості.

На аукціоні зафіксували десять рекордних цін для відповідних моделей. Серед них — McLaren P1 GTR від Lanzante 2015 року, проданий за 3 415 000 доларів. Три рекордні Ferrari разом забезпечили близько 46 млн доларів від загальної суми продажів.

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