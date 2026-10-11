Fiat представив Multiplay із рухомим модулем для перетворення на пікап — Motor1

Fiat напередодні Паризького автосалону 2026 року представив концепт Multiplay — компактний автомобіль, що поєднує риси мінівена, SUV і пікапа. Довжина моделі становить 4,45 метра, а її головною особливістю став рухомий задній модуль. Як повідомляє Motor1, у сімейній конфігурації салон має шість місць і додаткове модульне сидіння, а після трансформації автомобіль стає чотиримісним пікапом із відкритою вантажною платформою.

Рухома задня секція

Для зміни конфігурації задня частина автомобіля переміщується спеціальними напрямними. Fiat називає таку архітектуру Metamorfosi. Вона має дати змогу перевозити велосипеди, спортивне спорядження та великогабаритні речі, не відмовляючись повністю від пасажирського простору.

У режимі пікапа задній спойлер повертається та стає вбудованим кріпленням для двох велосипедів. Компанія не оприлюднила розміри вантажної платформи та її вантажопідйомність.

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Модульний салон

У Multiplay передбачене додаткове модульне місце Petsenger: воно може слугувати для дитячого крісла або домашньої тварини, а також перетворюватися на невеликий столик чи відсік для речей. Частину подушки сидіння можна від'єднати та використати як повідець, а в дверній кишені зберігається складна миска для тварини.

Переднє пасажирське сидіння Sunseat у припаркованому автомобілі повертається назад, а передня панель виконує роль спинки, утворюючи лежак під панорамним дахом. Серед інших рішень — дисплей, що ховається після вимкнення автомобіля, та текстиль з одного матеріалу, виготовлений за технологією безшовного 3D-в'язання.

Fiat не назвав даних про силову установку, батарею чи динамічні характеристики Multiplay. Компанія зазначає, що концепт не є анонсом конкретної серійної моделі, а слугує майданчиком для випробування ідей для майбутніх автомобілів бренду.

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