Ford готує електропікап Fathom менш як за $30 тис. з живленням будинку — Electrek

Ford готує електричний пікап Fathom, який має вийти у 2027 році та коштувати менш як 30 тисяч доларів. Модель отримає систему двонапрямного заряджання, здатну подавати до будинку понад 10 кВт змінного струму без окремого настінного інвертора, повідомляє Electrek.

За даними видання, Fathom має стати першим електромобілем американського автовиробника вартістю менш як 30 тисяч доларів, який зможе подавати до оселі понад 10 кВт змінного струму без окремого настінного інвертора.

Інвертор у конструкції пікапа

Акумулятори електромобілів зберігають електроенергію у вигляді постійного струму, тоді як домашні мережі використовують змінний. Зазвичай для живлення оселі від батареї автомобіля необхідний окремий зовнішній інвертор.

Ford інтегрувала інвертор у E-box — один із п’яти основних модулів автомобіля на новій Universal EV Platform. Компанія переробила систему після придбання стартапу Auto Motive Power у 2023 році. У Ford очікують, що менша кількість компонентів знизить вартість обладнання для домашнього використання.

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Два сценарії використання батареї

Власники Fathom зможуть використовувати заряд батареї для керування споживанням електроенергії вдома або як резервне живлення під час відключень. Для першого сценарію буде потрібна Home Power Station: вона дозволятиме заряджати пікап у періоди нижчих тарифів і використовувати накопичену енергію в години дорожчої електрики.

Ford розраховує, що Home Power Station коштуватиме приблизно вдвічі менше за двонапрямний зарядний пристрій першого покоління. Для резервного живлення знадобляться Home Power Station та Home Backup Panel. За оцінкою виробника, вартість обладнання для резервного живлення буде щонайменше на 60% нижчою порівняно з обладнанням першого покоління. Остаточних цін на пристрої та вартості монтажу компанія поки не оприлюднила.

Підготовка до підключення до мережі

У липні Ford сформувала робочу групу з American Electric Power, BC Hydro, Consumers Energy, Exelon і Pacific Gas and Electric. Учасники працюють над процедурами підключення автомобілів із двонапрямним заряджанням, новими стандартами та можливістю участі власників електромобілів у віртуальних електростанціях.

Ford заявляє, що система Fathom розрахована на відповідність вимогам UL 1741 і стандартам приєднання IEEE 1547, а також використовує технологію зв’язку SAE J3068, яка, за даними компанії, допомагає зменшити вартість зарядного обладнання.

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