Ford пообіцяв не продавати брокерам дані про водіння клієнтів — The Verge
У США компанія Ford пообіцяла не продавати стороннім брокерам даних інформацію про водіння своїх клієнтів. Автовиробник заявив, що нове зобов’язання щодо конфіденційності має відрізнити його від конкурентів, які стикалися з юридичними та регуляторними наслідками через передавання телематичних даних без дозволу водіїв, повідомляє The Verge.
Агрегація даних і налаштування доступу
Ford заявив, що прагнутиме захищати інформацію клієнтів за допомогою методів агрегації та знеособлення даних. Компанія також обіцяє надавати зрозумілу інформацію про те, як використовує персональні дані.
Автовиробник і надалі використовуватиме дані для підвищення безпеки, однак клієнти зможуть налаштовувати обсяг інформації, якою готові ділитися. Директорка Ford із питань конфіденційності Крістін Джонс заявила, що довіру потрібно заслужити, а захист персональної інформації є одним зі способів робити це щодня.
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Умови та винятки
Ford повідомив, що опитав понад тисячу американських споживачів — як власників автомобілів марки, так і тих, хто ними не володіє. За даними компанії, 41% респондентів були дуже або надзвичайно стурбовані конфіденційністю даних в автомобільній галузі, а понад половина вважала допустимим певний обмін інформацією.
Водночас публічна обіцянка компанії не є юридичним договором. Як зазначає The Verge, у США Федеральна торгова комісія та генеральні прокурори штатів можуть реагувати на оманливі заяви компаній, зокрема подавати позови, вимагати юридично зобов’язальних заходів для виправлення порушень і накладати значні штрафи.
Офіційна політика конфіденційності та умови використання підключених автомобілів Ford передбачають винятки для передавання даних — наприклад, на вимогу правоохоронців або постачальникам зовнішніх послуг. Компанія також попереджає, що відмова від відстеження автомобіля чи передавання геолокації може обмежити роботу вбудованої навігації, дистанційного запуску та бездротових оновлень програмного забезпечення.