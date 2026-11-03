Ford представив Mustang R125 1966 року з сучасним V8 — Motor1

Ford представив на виставці SEMA 2026 рестомод Ford Racing R125 на базі Mustang Fastback 1966 року. Автомобіль отримав 347-кубовий V8 з електронним упорскуванням пального та п’ятиступеневу механічну коробку передач TREMEC TKX-600. Як повідомляє Motor1, проєкт присвятили перемозі Генрі Форда в автоперегонах 1901 року.

Сучасний V8 у класичному кузові

Під капотом R125 встановили 347-кубовий строкерний варіант класичного малоблочного двигуна Ford V8. Його зібрали на основі блока у стилі Boss 302 із висотою деки 8,2 дюйма та алюмінієвими головками циліндрів. Потужність двигуна становить 360 кінських сил, а крутний момент — 400 фунт-футів.

Систему живлення замінили на електронне упорскування Edelbrock Pro-Flo. За задумом Ford, це має забезпечити стабільніший холодний запуск і зручнішу повсякденну експлуатацію порівняно з карбюраторними двигунами автомобілів цього покоління.

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Деталі з каталогу Ford Racing

Крутний момент передається через п’ятиступеневу механічну коробку TREMEC TKX-600. У Ford зазначили, що ця трансмісія перемикається плавніше та має вищу витривалість порівняно зі старішою TREMEC TKO. Компактні розміри коробки дали змогу встановити її з мінімальними змінами підлоги Mustang.

Ford позиціонує R125 не лише як виставковий автомобіль, а як приклад доступнішого рестомоду для експлуатації. Основні компоненти — двигун, система упорскування та трансмісія — є каталоговими деталями Ford Racing Parts, тож схожий проєкт можна зібрати без пошуку рідкісних або знятих із виробництва запчастин. Зовнішність Fastback 1966 року при цьому збережено майже без змін.

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