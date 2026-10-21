Ford відкликає 102 159 вантажівок F-Series через несправність приладів — Motor1

Ford відкликає 102 159 вантажівок F-Series 2025–2026 модельних років через дефект модуля панелі приладів. Несправність може призводити до того, що стрілки аналогових спідометра й тахометра зависають, рухаються хаотично або показують некоректні дані, повідомляє Motor1.

Які моделі потрапили під відкликання

Кампанія відкликання 26C46 охоплює окремі Ford F-250, F-350, F-450, F-550 та F-600 Super Duty 2025 і 2026 модельних років. Також вона стосується Ford F-150 і F-750 Super Duty 2026 модельного року.

Відкликання поширюється не на всі вантажівки зазначених модельних років, а лише на автомобілі з модулями панелі приладів із певної партії постачальника. Кампанії присвоєно номер 26V653.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як усуватимуть несправність

Дилери замінюватимуть несправні модулі панелі приладів. Дистанційне оновлення для усунення проблеми недоступне, оскільки ремонт потребує заміни обладнання.

Власникам почнуть надсилати листи з повідомленням з 26 жовтня. Ford планує забезпечити доступність запасних частин у період з 7 до 11 грудня. Компанія не повідомляла про підтверджені ДТП або травми, пов’язані з дефектом, станом на подання документів про відкликання. Власники можуть перевірити поширення кампанії на свій автомобіль за VIN-кодом через сервіс Ford або сайт NHTSA, використовуючи номер 26V653.

Читай нас у