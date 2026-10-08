Ford відкликає майже 42 тисячі Expedition і Super Duty через LED-фари — Motor1

Ford відкликає 41 748 автомобілів через забруднений LED-чип у фарах, який може погіршити або припинити роботу окремих світлових приладів. Кампанія стосується позашляховиків Ford Expedition 2025–2027 модельних років та пікапів F-250, F-350, F-450 і F-550 Super Duty 2026 модельного року.

Які функції фар можуть не працювати

Як повідомляє Motor1, причиною відкликання став забруднений LED-чип у складі фари. Через несправність можуть тьмяніти або не працювати денні ходові вогні, габаритні вогні, ближнє чи дальнє світло. Це здатне погіршити видимість у темну пору доби та за несприятливої погоди.

Ford передбачив індикатор на панелі приладів, який попереджає про зниження ефективності ближнього або дальнього світла. Компанія зафіксувала шість гарантійних звернень і шість повідомлень з експлуатації, пов’язаних із проблемою. Про аварії або травми, пов’язані з цією несправністю, не повідомлялося.

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Перевірка і заміна фар

За оцінкою Ford, дефектна деталь може бути приблизно в 1% автомобілів, що підпадають під відкликання. Водночас дилери перевірять фари всіх машин у межах кампанії. Якщо під час огляду виявлять несправність, фару замінять безкоштовно.

Ford планує повідомити дилерів про кампанію до кінця жовтня 2026 року. Листи власникам планують надіслати у листопаді 2026 року, а конкретні дати залежать від модельної лінійки. Перевірити статус автомобіля за VIN можна буде через NHTSA після появи кампанії під номером 26V606.

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