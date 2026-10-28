Ford виготовив понад 5 тисяч виливків для електропікапа Fathom — Electrek

Ford виготовив понад 5 тисяч великих алюмінієвих виливків для майбутнього середньорозмірного електропікапа Fathom. Компанія відпрацьовує технологію перед запланованим на 2027 рік запуском моделі, стартова ціна якої становитиме 28 350 доларів, повідомляє Electrek.

Кожен пікап матиме два такі елементи — для передньої та задньої частин конструкції. Разом вони мають замінити 146 окремих деталей. Інформацію про виробництво оприлюднив головний інженер Ford з архітектури передових конструкцій автомобілів Володимир Богачук у блозі компанії From the Road.

Виробництво та перевірки

Виливки виготовляють у технічному центрі Ford у Шелбівіллі, а потім відправляють на складальний завод у Луїсвіллі для випробувань виробничого процесу та складання прототипів. Завод у Луїсвіллі переоснащують для випуску Fathom та інших автомобілів на універсальній платформі електромобілів Ford.

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Компанія плавить алюмінієві злитки за температури близько 700 °C і впорскує метал у форму передньої або задньої структурної частини. Після вилучення роботом виливок охолоджують, обрізають і обробляють на верстатах. Партії перевіряють промисловим рентгеном на пори й порожнини, вимірюють у приміщенні з контрольованим кліматом, сканують поверхню, а зразки тестують на міцність і хімічний склад.

Підхід до великого лиття

Ford не відправляє партії до Луїсвілла, доки вони не пройдуть усі перевірки. Компанія також працює над скороченням тривалості виробничого циклу та можливістю модульного ремонту литих елементів. Висока вартість ремонту великих цільнолитих частин є однією з причин, через які деякі автовиробники обережно ставляться до такого підходу.

Tesla почала застосовувати масштабне лиття у 2020 році для задньої частини кузова Model Y, замінивши одним елементом 70 деталей. Ford планує використати передній і задній великі виливки разом з оновленою схемою складання в Луїсвіллі. За оцінкою Ford, нова організація виробництва потенційно може пришвидшити складання до 40%, або приблизно на 15% після реінвестування частини заощаджень в автоматизацію та внутрішнє виробництво.

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