Ford заявив, що топова Fathom коштуватиме менш як 40 тисяч доларів — Motor1

У США компанія Ford заявила, що найдорожча версія майбутнього електричного пікапа Fathom коштуватиме менш як 40 тисяч доларів. Початкову вартість моделі автовиробник раніше визначив на рівні трохи менше ніж 30 тисяч доларів з урахуванням доставки.

Ціновий діапазон моделі

За даними Motor1, керівник підрозділів Ford Blue та Model E Ендрю Фрік повідомив виданню Detroit Free Press, що ціни на Fathom сягатимуть високих 30 тисяч доларів. Він додав, що лінійка матиме кілька варіантів у цьому ціновому діапазоні, однак подробиць про комплектації не навів.

Фрік також сказав, що Ford розраховує зацікавити Fathom покупців нових та уживаних електромобілів, а також автомобілістів, які обирають бензинові й гібридні моделі. Компанія пов'язує привабливість пікапа з нижчими витратами на володіння.

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Виробництво та характеристики

Для Fathom Ford готує нову архітектуру та виробничий процес, які, за задумом компанії, мають зменшити складність і витрати. Автовиробник уже виготовив понад 5 тисяч великих алюмінієвих моновиливків для майбутнього виробництва пікапа.

Операційний директор Ford Кумар Галхотра під час телефонної конференції за підсумками звітності зазначив, що в найближчі місяці компанія працюватиме над формуванням бази постачальників, здатних забезпечити якісні компоненти у потрібних обсягах.

Ford обіцяє для Fathom більше внутрішнього простору, ніж у Toyota RAV4, і динаміку на рівні Mustang EcoBoost. Компанія планує розпочати приймання попередніх замовлень на початку наступного року та представити пікап ближче до запуску, запланованого на кінець року.

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