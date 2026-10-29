Ford заявив, що ціна Fathom сягатиме верхньої межі 30 тисяч доларів — InsideEVs

Ford повідомив, що ціна електричного пікапа Fathom у дорожчих версіях сягатиме верхньої межі діапазону 30 тисяч доларів. Базова вартість моделі становитиме 28 350 доларів, а компанія очікує, що навіть краще оснащені варіанти коштуватимуть менш як 40 тисяч доларів.

Президент Ford Blue та Model e Ендрю Фрік сказав про це під час конференц-дзвінка за підсумками третього кварталу. За його словами, компанія запропонує кілька версій Fathom у цьому ціновому діапазоні.

Деталі комплектацій розкриють пізніше

Ford поки не уточнила, яке обладнання входитиме до різних версій пікапа. Також незрозуміло, чи сума у верхній межі 30 тисяч доларів буде стартовою ціною дорожчих комплектацій, чи відповідатиме вартості максимально оснащеного автомобіля.

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Більше деталей про пропозиції Fathom компанія планує надати ближче до запуску, повідомляє InsideEVs. Попередні замовлення мають відкрити на початку 2027 року, а перші поставки заплановані на кінець того ж року.

Цифрові функції та підписки

Генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що покупці дорожчих версій електромобілів приділяють увагу цифровим можливостям. Він назвав серед таких функцій системи допомоги водієві, цифрові камери, приладову панель та інтегровані Apple Maps, а також вказав на потенціал довгострокових підписок і цифрових сервісів.

За підсумками третього кварталу Ford мала 1,7 мільйона клієнтів, які сплачують за підписки на сервіси компанії, зокрема Ford Pro, BlueCruise та інші цифрові послуги. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Фарлі також зазначив, що утримання роздрібних клієнтів може бути до дев'яти відсоткових пунктів вищим у разі поєднання автомобіля з програмною підпискою.

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