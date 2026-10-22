Fortescue показала роботів KUKA для під’єднання 6-МВт заряджання самоскидів — Electrek

В Австралії гірничодобувна компанія Fortescue використовує модифікованих промислових роботів KUKA для під’єднання зарядних кабелів до електричних кар’єрних самоскидів Liebherr у регіоні Пілбара. Роботи, які зазвичай застосовують для зварювання на автомобільних заводах, працюють із великими рідинно охолоджуваними мідними кабелями зарядної системи потужністю 6 МВт.

Як повідомляє Electrek, Fortescue оприлюднила відео процесу передавання енергії до батареї спеціально розробленого електричного самоскида Liebherr T 264E. За даними видання, кабелі є надто великими, важкими та небезпечними для ручного під’єднання людиною.

Зарядна система на 6 МВт

Fortescue та Liebherr розробляють систему заряджання потужністю 6 МВт для надважкої гірничої техніки з 2024 року. Представник Fortescue у відео зазначив, що для такого зарядного пристрою компанії довелося поєднати системи та компоненти з різних галузей, оскільки готових рішень і багатьох необхідних компонентів на ринку немає.

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Батарея Liebherr T 264E має ємність 3,2 МВт·год, або 3200 кВт·год. Раніше у Fortescue заявляли, що зарядні пристрої з роботизованим під’єднанням зможуть заряджати майбутні 240-тонні електричні самоскиди Liebherr T 264 приблизно за 30 хвилин.

Грант на розробку

Для розроблення та вдосконалення роботизованої системи Fortescue отримала грант Австралійського агентства з відновлюваної енергії ARENA на 10 млн австралійських доларів. Кошти призначили для створення тестового зразка швидкого зарядного пристрою на 6 МВт і підтримки цілі компанії досягти нульового балансу викидів у своїй діяльності до 2030 року.

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