Geely вийде на ринок Канади у 2027 році — Motor1

Китайський автовиробник Geely оголосив про вихід на ринок Канади у 2027 році. Компанія вже створила канадський підрозділ і почала готувати локальну мережу продажу та обслуговування автомобілів, повідомляє Motor1.

Дилерська та сервісна мережа

Geely Auto Canada шукає роздрібних і сервісних партнерів у різних частинах країни. Виробник планує співпрацювати з досвідченими місцевими партнерами, які зможуть супроводжувати клієнтів протягом усього періоду володіння автомобілем.

Керуючий директор Geely Auto Canada Браян Ву заявив, що вихід на канадський ринок є важливим етапом міжнародного зростання бренду. За його словами, компанія розраховує поєднати свої технологічні та інженерні можливості з локальними партнерствами й підтримкою покупців.

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Моделі ще не назвали

Компанія поки не повідомила, які саме автомобілі продаватиме в Канаді. Geely планує обрати кілька моделей зі свого глобального портфеля, однак ціни, технічні характеристики та місця відкриття перших дилерських центрів ще не розкрито. Деталі модельного ряду, роздрібної мережі та запуску мають оголосити до появи перших автомобілів у 2027 році.

У Geely зазначили, що канадська операція спиратиметься на технології у сфері електрифікації, безпеки автомобілів, інтелектуальних функцій і сучасного виробництва. У 2025 році група Geely продала у світі понад 3,02 млн автомобілів, зокрема майже 1,69 млн електрифікованих. Станом на вересень 2026 року продажі групи перевищили 2,23 млн машин.

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