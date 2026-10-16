Гендиректор Tesla Ілон Маск назвав Roadster єдиною моделлю для ручного керування — Motor1

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що новий Roadster у перспективі стане єдиною моделлю компанії, спроєктованою для керування людиною. Про це він сказав під час презентації спорткара, повідомляє Motor1.

Ставка на автономність

За словами Маска, надалі всі нові автомобілі Tesla будуть автономними. Він зазначив, що Roadster у довгостроковій перспективі буде єдиним автомобілем виробника з ручним керуванням, тому компанія хоче довести його можливості до межі та за неї.

Tesla позиціонує новий Roadster як автомобіль із найвищими динамічними характеристиками у своїй лінійці. Компанія заявляє, що розробила технології для надзвичайного прискорення, проходження поворотів і загальної продуктивності спорткара.

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Заявлені характеристики

Серед заявлених рішень — вентиляторна система під днищем автомобіля. За твердженням Tesla, вона має забезпечувати до 2 g додаткового зусилля під час проходження поворотів. У компанії пов'язують цю технологію з розробками SpaceX.

Також Tesla заявляє, що Roadster зможе розганятися до 60 миль на годину менш ніж за одну секунду. Початок виробництва моделі запланований на 2028 рік.

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